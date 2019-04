Combustíveis

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) afirmou hoje à Lusa que os consumidores estão a correr às bombas para atestar os depósitos e admitiu que existe já "um número significativo" de postos sem combustível.

"Perante as notícias que vêm a público, há uma greve que não tem fim à vista anunciado, que está a causar perturbações no natural abastecimento dos postos. É natural que as pessoas se sintam preocupadas e tentem antecipar os abastecimentos na medida do que podem [...], mas nestas situações há sempre uma corrida às bombas", disse à Lusa António Comprido, da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro).

Em causa está a greve nacional dos motoristas de matérias perigosas, convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) por tempo indeterminado, que começou às 00:00 de segunda-feira.