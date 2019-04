Combustíveis

O presidente do PSD disse hoje concordar com a decisão do Governo em decretar a requisição civil de trabalhadores no caso greve nacional dos motoristas de transporte de matérias perigosas, que começou na segunda-feira.

Em Coimbra, onde participou na tomada de posse do líder distrital, Rui Rio afirmou estar "inteiramente de acordo com a requisição civil naquilo que é absolutamente vital, nos serviços de saúde e de segurança".

"Quanto ao resto, espero que o Governo, aqui apenas enquanto diplomata, consiga equilibrar os fatores e consiga ver se os empregados e os patrões conseguem chegar a um acordo", referiu.