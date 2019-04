Actualidade

O modelo de gestão do programa Mar2020 é "muito desconcentrado" e autoridade de gestão tem uma estrutura "insuficiente" para assegurar a "correta aplicação" dos fundos europeus", concluiu o Tribunal de Contas (TdC) numa auditoria a este programa.

"O modelo de gestão adotado para o PO [Programa Operacional] Mar2020 é muito desconcentrado, com 20 organismos intermédios (OI), alguns dos quais com experiência reduzida na análise e gestão de candidaturas", lê-se no documento a que a Lusa teve acesso.

Por sua vez, a autoridade de gestão (AG) "assenta numa estrutura de apenas 17 elementos, incluindo dirigentes e pessoal de apoio administrativo, o que se revela insuficiente para assegurar um acompanhamento técnico eficaz dos OI que garanta a correta aplicação dos fundos europeus".