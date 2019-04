Actualidade

O Presidente norte-americano vetou hoje a resolução aprovada pelo Congresso no início deste mês que exortava Donald Trump a terminar com todo o apoio à coligação militar saudita que intervém no Iémen.

"Esta resolução é uma tentativa desnecessária e perigosa de enfraquecer os meus poderes constitucionais, pondo em perigo a vida dos cidadãos norte-americanos", afirmou Trump, numa declaração sobre o texto adotado pelas duas câmaras do Congresso no dia 04 de abril.

Pela primeira vez em 45 anos, o Congresso utilizou uma lei votada em 1973, denominada 'War Powers Resolution' (resolução de poderes de guerra numa tradução livre), para limitar os poderes militares de um Presidente do país.