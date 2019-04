Actualidade

A Justiça Federal brasileira anulou esta terça-feira a concessão de passaporte diplomático ao líder da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, e à sua mulher, Ester Bezerra, avançou a imprensa local.

Na decisão tomada pelo juiz Vigdor Teitel, da 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro, o magistrado diz que a atividade do líder da Igreja Universal no exterior não significa "interesse do país", que justifique a "proteção adicional consubstanciada no passaporte diplomático".

"Há risco de dano à moralidade no uso do passaporte diplomático, sem a inequívoca demonstração de interesse público que o justifique", declarou o magistrado no despacho.