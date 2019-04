Actualidade

O ritmo de crescimento da economia chinesa manteve-se estável, nos primeiros três meses do ano, apesar das disputas comerciais com os Estados Unidos, num sinal de que os estímulos adotados por Pequim estão a surtir efeito.

A segunda maior economia do mundo cresceu 6,4%, em termos homólogos, informou hoje o Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês.

Trata-se do mesmo ritmo de crescimento alcançado nos últimos três meses do ano passado, e o mais lento crescimento trimestral desde 2009, mas ainda assim entre os mais rápidos do mundo.