Actualidade

As urnas para as eleições na Indonésia encerraram com os principais candidatos, Joko Widodo e Prabowo Subianto, a mostrarem-se otimistas na vitória, naquela que foi a maior eleição presidencial direta do planeta.

Os votos dos mais de 192 milhões de eleitores já começaram a ser contados, em público, por funcionários eleitorais, que mostram cada boletim a fiscais dos partidos e das candidaturas, observadores e a quem queira acompanhar a contagem.

Os resultados poderão demorar algum tempo até serem conhecidos, tendo o Tribunal Constitucional decidido que as sondagens à boca das urnas - primeira indicação do resultado - só poderão ser revelados duas horas depois do encerramento da votação.