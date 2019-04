Combustíveis

A Federação Portuguesa de Táxi (FPT) está desde esta manhã a tentar agendar uma reunião com o Governo para "encontrar uma solução urgente" que permita abastecer os táxis, na sequência da falta de combustível nos postos de abastecimento.

De acordo com o presidente da FPT, Carlos Ramos, o setor do táxi está "neste momento à procura de uma solução" para abastecer as viaturas, nomeadamente nos grandes centros urbanos.

"Queremos que nos arranjem uma solução em especial nos grandes centros urbanos ou os táxis vão parar. Temos colegas horas nas filas para abastecer e depois não há combustível, a Administração Pública e o Governo têm de garantir que há sítios para abastecer as viaturas", afirmou Carlos Ramos, em declarações à agência Lusa.