Actualidade

Um grupo de investigadores da Universidade de Macau (UM) afirma que "descobriu o segredo da regeneração do tecido ósseo" a partir de uma orquídea, anunciou hoje a instituição em comunicado.

A equipa do professor Wang Chuming "é a primeira no mundo a desenvolver com sucesso um novo tipo de substituto de tecido baseado em fatores bioativos isolados de uma erva medicinal chinesa", de acordo com a mesma nota.

A equipa concluiu testes de laboratório e está agora a explorar a possibilidade de avançar com estudos pré-clínicos em colaboração com médicos, depois de a pesquisa, que durou cinco anos, ter sido parcialmente publicada em revistas internacionais da especialidade.