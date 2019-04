Actualidade

O fim de semana de Páscoa vai ser de aguaceiros no Continente, com uma subida gradual da temperatura até sábado e ligeira descida nos dias seguintes, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Num comunicado com a previsão para a Páscoa, o IPMA avisou que entre quinta e segunda-feira "o estado do tempo será influenciado por uma região depressionária, inicialmente sobre Portugal continental e com deslocamento gradual para sueste, posicionando-se sobre o arquipélago das Baleares, dando origem à ocorrência de aguaceiros".

Na quinta e na sexta-feira, a precipitação será "mais frequente e intensa", podendo ser acompanhada de trovoada e de queda de granizo ou neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.