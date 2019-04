Idai

A equipa cabo-verdiana para assistência médica e medicamentosa às vítimas do ciclone Idai, composta por 12 elementos, já está a caminho e deverá chegar a Moçambique na quinta-feira, segundo fonte oficial.

O grupo de oficiais da Polícia Nacional, das Forças Armadas, do Serviço Nacional de Saúde, da Proteção Civil e da Cruz Vermelha de Cabo Verde, composto por quatro médicos, seis enfermeiros, uma psicóloga e um elemento da proteção civil, deixou a capital cabo-verdiana na terça-feira e aterrou hoje em Lisboa.

No final do dia de hoje, a equipa deixa a capital portuguesa com destino a Moçambique, partindo depois para a Beira.