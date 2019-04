Combustíveis

O diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) disse hoje à Lusa que a entidade está "em contacto direto" com o Governo sobre os efeitos da greve dos motoristas de matérias perigosas.

"As empresas do setor de distribuição não estão a ter impacto, para já, no normal funcionamento das lojas, dos 'hipers', está tudo a funcionar normalmente", disse Gonçalo Lobo Xavier, à margem da conferência do barómetro de vendas da APED.

No entanto, "há perturbações nos nossos associados que têm distribuição de combustíveis, bombas de gasolina, e é público que estamos a ter problemas", prosseguiu o diretor-geral.