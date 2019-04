Combustíveis

Pelo menos 16 voos com saída dos aeroportos de Lisboa e de Faro aterraram hoje no aeródromo de Sevilha San Pablo para abastecer devido à falta de combustível em várias instalações aeroportuárias portuguesas, foi anunciado.

Segundo a Efe, que cita fontes da Aena (gestora de aeroportos) de Sevilha, hoje está previsto que outros oito aviões com partida em aeroportos de Portugal aterrem em Sevilha para se abastecerem devido à greve dos transportadores de matérias perigosas, que começou na segunda-feira.

As mesmas fontes da Aena de Sevilha referiram que a aterragem, abastecimento e posterior descolagem destes aviões se está a realizar com normalidade e sem grandes efeitos no funcionamento do aeroporto de San Pablo.