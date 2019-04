Combustíveis

As autarquias estão preparadas para a greve dos transportadores de combustível "na medida do possível", uma vez que a paralisação foi "inopinadamente desencadeada", disse hoje o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Manuel Machado.

Em declarações aos jornalistas, em Coimbra, à margem da cerimónia evocativa dos 50 anos da Crise Académica de 1969, Manuel Machado garantiu que, apesar da situação de falta de combustível ter "alguma complexidade, estão assegurados os serviços essenciais", como os transportes públicos ou a recolha de lixo.

No caso de Coimbra, autarquia a que preside, Manuel Machado indicou que o município tem condições de abastecimento do serviço municipalizado de transportes urbanos "até ao final do próximo domingo".