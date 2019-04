Combustíveis

A ANA - Aeroportos confirmou hoje que o fornecimento de combustível foi retomado no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e no de Faro, mas ainda aquém das necessidades diárias habituais.

"A ANA encontra-se, em conjunto com as companhias aéreas e 'handlers', a trabalhar no plano de recuperação com vista à normalização do abastecimento e da operação aeroportuária", refere em comunicado a empresa gestora dos aeroportos.

Segundo a ANA, as companhias aéreas mantêm assim ativos os seus planos de contingência e, por isso, os passageiros devem informar-se sobre eventuais impactos da greve dos motoristas de matérias perigosas junto das mesmas.