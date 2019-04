Combustíveis

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) considera que a greve dos motoristas de matérias perigosas vai trazer um impacto negativo ao setor e à economia nacional, sobretudo nesta época, apelando para um entendimento rápido.

Em comunicado, a CTP refere que a greve dos motoristas "que está a provocar sérios problemas no abastecimento de combustíveis irá trazer um impacto negativo ao Turismo e à economia nacional, sobretudo na semana da Páscoa, época tradicionalmente muito procurada pelos portugueses para gozo de férias".

"Os prejuízos desta greve são evidentes para os portugueses que visitam as suas famílias nesta altura do ano, para os turistas que enfrentam dificuldade para chegar aos seus destinos de férias, para os hotéis e operadores de viagens que estão sob uma ameaça grave de fuga de turistas", sublinha o presidente da CTP, Francisco Calheiros, citado no comunicado.