Actualidade

O Programa Centro Magalhães vai possibilitar a recuperação de infraestruturas como o Mosteiro de S. Bento de Cástris e o edifício da Escola de Artes, em Évora, anunciou hoje o Ministério da Cultura.

De acordo com um comunicado, o programa, que integra o Projeto SPHERA Cástris para as Indústrias Culturais e Criativas, será apresentado na quinta-feira no mosteiro, às 15:00, pela Direção Regional de Cultura do Alentejo e pela Universidade de Évora.

A cerimónia de apresentação do programa, no âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, contará com a presença da ministra da Cultura, Graça Fonseca, e da secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira.