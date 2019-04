Actualidade

O diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), Gonçalo Lobo Xavier, considerou hoje que o retalho em Portugal, cujas vendas subiram 3,4% em 2018, para 20.945 milhões de euros, "está robusto e forte".

O volume de vendas do retalho alimentar e não alimentar subiu 3,4% no ano passado, face a 2017, para 20.945 milhões de euros, de acordo com o barómetro de vendas hoje divulgado pela APED.

"O setor de retalho em Portugal está bem e recomenda-se, é um setor que está robusto e forte" e que pretende ir ao encontro das novas tendências do consumidor, onde se inclui o comércio eletrónico, disse o responsável à Lusa, à margem da conferência.