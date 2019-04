Actualidade

O processo de Rosa Grilo e António Joaquim, acusados pelo Ministério Público (MP) da coautoria do homicídio do triatleta Luís Grilo, marido da arguida, segue diretamente para julgamento, uma vez que as defesas prescindiram da fase de instrução.

Contactados hoje pela agência Lusa, Tânia Reis e Ricardo Serrano Vieira, advogados de Rosa Grilo e de António Joaquim, respetivamente, anunciaram que não vão requerer a abertura de instrução, fase facultativa em que um juiz de instrução criminal decide se o processo segue e em que moldes para julgamento.

Ricardo Serrano Vieira adiantou que o seu constituinte vai falar em julgamento, que irá decorrer no Tribunal de Loures, enquanto Tânia Reis disse ainda não saber se a sua cliente também irá prestar declarações.