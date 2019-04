Combustíveis

A Galp está a pedir aos clientes abastecidos por GPL que poupem no consumo de gás, devido à greve dos motoristas de matérias perigosas que decorre desde as 00:00 horas de segunda-feira.

Num 'e-mail', a Galp Gás, empresa do grupo Galp Energia, recomenda aos clientes "que adotem, com a maior brevidade, medidas mitigadoras de consumos de gás, por forma a aumentar a autonomia do parque de abastecimento" das urbanizações fornecidas pela empresa.

"Tal greve está a afetar de modo adverso o curso normal das nossas operações de fornecimento de GPL em garrafas e granel, nomeadamente para as urbanizações abastecidas por gás canalizado", revelou a Galp na mensagem enviada aos clientes.