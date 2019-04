Combustíveis

A CP - Comboios de Portugal admitiu hoje que a sua operação "poderá evoluir desfavoravelmente" caso não seja reposta a normalidade no abastecimento de combustíveis.

Em declarações à agência Lusa, fonte oficial da transportadora referiu que "está a acompanhar a evolução das necessidades de abastecimento dos seus depósitos em articulação com as entidades competentes e, até ao momento, não existe rutura de combustível, sendo que, no contexto atual, a situação poderá evoluir desfavoravelmente".

Também as empresas de transportes rodoviários indicaram hoje que têm combustível para, "no limite, dia e meio", avançou à Lusa o presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP), Luís Cabaço Martins.