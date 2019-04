Combustíveis

Um grupo de transporte público que serve cinco dos dez concelhos do Alto Minho informou hoje a redução de 70% das 140 carreiras diárias devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, limitando os serviços às horas de ponta.

"Estamos com dificuldade em garantir o abastecimento de combustível para os 75 autocarros da Auto Viação Cura e da Transcolvia, e por esse motivo as carreiras públicas de transporte de passageiros funcionarão apenas entre 07:00 e as 09:00 e entre as 17:00 e as 20:00", afirmou o porta-voz do grupo Cura, Rui Matos.

O responsável adiantou que os dois operadores do grupo servem os concelhos de Viana do Castelo, Ponte de Lima, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez e Caminha.