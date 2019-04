Combustíveis

Pelo menos 31 aviões que saíram de aeroportos portugueses realizaram hoje "escalas técnicas" para se abastecerem de combustível em aeródromos espanhóis, disse à agência Lusa fonte oficial da gestora aeroportuária Aena.

Segundo a empresa pública espanhola que faz a gestão dos aeroportos de interesse geral para o país, até cerca das 15:00 (14:00 de Lisboa) houve 22 aviões provenientes de Portugal que se abasteceram no aeroporto em Sevilha San Pablo (Andaluzia), três no de Málaga (Andaluzia), três no de Santiago (Galiza), dois no de Xerez (de la Frontiera, Andaluzia) e um no de Bilbau (País Basco).

Portugal enfrenta dificuldades de abastecimento de combustível devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, que começou às 00:00 de segunda-feira, convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), por tempo indeterminado, para reivindicar o reconhecimento da categoria profissional específica.