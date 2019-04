Actualidade

A Câmara de Valongo aprovou o aumento do apoio anual aos bombeiros de Valongo e Ermesinde em cerca de 30 mil euros, passando a ter uma dotação de 250.000 euros, anunciou hoje a autarquia do distrito do Porto.

Em comunicado, a câmara liderada pelo socialista José Manuel Ribeiro explicou que "adenda aos protocolos, assinada na terça-feira, foi aprovada por unanimidade pelo executivo".

Deste apoio faz parte o suportar das "despesas com os prémios das apólices de seguro das viaturas das corporações, no valor de 850 euros mensais, e a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual de Combate a Incêndios em Espaços Naturais, para todos os/as novos/as bombeiros/as que ingressem na carreira de bombeiro voluntário".