Combustíveis

O Jumbo conta atualmente com 18 postos de combustível encerrados, devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, e 11 abertos com roturas em alguns produtos, disse à Lusa fonte oficial do grupo Auchan.

A greve dos motoristas de matérias perigosas, que começou às 00:00 de segunda-feira, foi convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), por tempo indeterminado, para reivindicar o reconhecimento da categoria profissional específica.

No total, o Jumbo tem "18 postos fechados e 11 postos abertos com roturas em alguns produtos", afirmou a fonte.