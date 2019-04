Combustíveis

A Transtejo e a Soflusa (TTSL) acionaram hoje o plano de contingência de abastecimento de combustível através de via marítima para assegurar as ligações fluviais no Tejo, anunciaram as empresas.

"O plano de contingência da TTSL está em curso, encontrando-se garantido o abastecimento dos navios da frota", avançou a administração, comum a ambas as empresas, numa nota enviada à agência Lusa.

As empresas de transporte fluvial esclareceram, desta forma, que hoje "não ocorreu qualquer interrupção no serviço" por insuficiência de combustível, apesar de os tanques da Transtejo se terem esgotado.