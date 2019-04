Actualidade

O reitor da Universidade de Coimbra (UC), Amílcar Falcão, disse hoje não restarem dúvidas de que a crise académica de 1969, cujo 50 anos foram celebrados numa sessão evocativa, deu início ao 25 de Abril.

"Que não restem dúvidas: foi aqui, em Coimbra, que se deu início à revolução de Abril", afirmou Amílcar Falcão, lembrando o exemplo dos dirigentes estudantis que há meio século se destacaram na luta pela liberdade, como o então presidente da Associação Académica (AAC), Alberto Martins, que "pediu a palavra" na inauguração do Edifício das Matemáticas, perante os dignitários do Estado Novo, mas não foi autorizado a falar na presença destes, que acabariam por abandonar a sala.

Hoje, momentos antes da intervenção do reitor, no mesmo auditório do piso térreo do edifício (hoje sala 17 de Abril, assim batizada na sequência daquele episódio que marcou o início da crise académica de 1969), o então presidente da Assembleia Magna, Décio de Sousa, levantou-se, na assistência, e, aparentemente de surpresa, pediu também ele a palavra na sessão, replicando a "ousadia" de Alberto Martins mas, desta vez, com direito a intervir.