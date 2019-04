Combustíveis

A FIPA - Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares manifestou hoje a "sua enorme preocupação" sobre o impacto da greve dos motoristas de matérias perigosas e instou o Governo a adotar "medidas adequadas à gravidade da situação".

Em comunicado, a FIPA, que representa atualmente o maior setor industrial em Portugal, com um volume de negócios de cerca dos 16 mil milhões de euros, "vem expressar a sua enorme preocupação para as consequências da greve dos transportadores de substâncias perigosas e que tem sido designada como crise energética".

A entidade refere que, "se as medidas anunciadas pelo Governo não surtirem efeito imediato, é provável que se intensifiquem roturas" na cadeia de abastecimento do setor, "sejam as entregas dos produtos, seja a receção das matérias-primas".