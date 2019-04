Combustíveis

A Associação dos Industriais de Automóveis de Aluguer sem Condutor afirmou que a greve dos motoristas de matérias perigosas está a afetar o setor, sendo uma situação muito preocupante que prejudica a imagem do 'rent-a-car' e turismo.

"Já está a afetar o setor. É uma situação muito preocupante porque afeta a imagem do 'rent-a-car' e do turismo de forma séria", afirmou à agência Lusa Joaquim Robalo de Almeida, secretário-geral da ARAC - Associação dos Industriais de Automóveis de Aluguer sem Condutor.

"É uma situação péssima e estou muito preocupado com as repercussões na imagem do turismo a nível internacional, nomeadamente na Inglaterra, Alemanha e Holanda, países que trazem muitos turistas para Portugal nesta altura da Páscoa", sublinhou o responsável.