O Centro de Portugal vai receber milhares de turistas na época da Páscoa, com taxas de ocupação hoteleira acima dos 75% em toda a região, de acordo com estimativas divulgadas hoje pela Entidade Regional Turismo Centro.

"O fim de semana da Páscoa vai ser globalmente positivo para a atividade turística no Centro de Portugal, que vai registar taxas de ocupação elevadas. Essa é a indicação que resulta de um inquérito feito às unidades hoteleiras e de turismo em espaço rural, conduzido pelo Turismo Centro de Portugal nos últimos dias", revelou hoje a entidade presidida por Pedro Machado.

Os dados, recolhidos até hoje, mostram que a procura para estes dias é grande em todo o território do Centro de Portugal, com a taxa de ocupação a atingir, na globalidade da região, os 76% na sexta-feira e os 71% no sábado.