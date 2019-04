Combustíveis

O Exército estará "ao dispor dos portugueses" para cumprir as missões de apoio ao transporte de combustíveis que lhe forem solicitadas pelo poder político, assegurou hoje à Lusa o vice-chefe deste ramo, general Guerra Pereira.

"O Exército tem todos os seus meios ao dispor dos portugueses, em qualquer circunstância, quando tal for solicitado", salientou o vice-Chefe do Estado-Maior do Exército (vice-CEME).

Guerra Pereira lembrou, contudo, que o Exército "só atua em território nacional, nestas circunstâncias, em situações de exceção e quando tal for solicitado pelo escalão político legítimo".