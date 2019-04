Combustíveis

A associação ambiental Quercus defendeu hoje que o modelo de abastecimento de combustível do Aeroporto do Porto deve ser replicado no de Lisboa, uma vez que construção de um "pipeline" permitiria reduzir os impactos ambientais.

Aproveitando a situação de crise nos combustíveis e "tendo em conta a realidade do exemplo do 'pipeline' no Porto, a Quercus considera que a construção do 'pipeline' para abastecimento a aeroporto da Portela tem vantagens significativas comparativamente ao atual sistema de transporte rodoviário", afirma-se em comunicado.

De acordo com a associação ambientalista, a greve nacional dos motoristas de matérias perigosas, que começou às 00:00 de segunda-feira, revelou as fragilidades do sistema de abastecimento em Lisboa que, consideram, deve ser repensado.