Actualidade

A cantora norte-americana Madonna vai lançar um novo álbum, "Madame X", a 14 de junho, e do alinhamento faz parte uma versão de "Faz gostoso", de Blaya, foi hoje anunciado.

Na página oficial, Madonna revelou que o 14.º álbum de estúdio foi gravado ao longo dos últimos 18 meses em Portugal, Londres, Nova Iorque e Los Angeles (Estados Unidos) e que foi criativamente influenciado por Lisboa, ontem tem vivido "ao longo dos últimos anos".

"Lisboa é onde o meu disco nasceu. Encontrei lá a minha tribo e um mundo mágico de músicos incríveis que reforçaram a minha crença de que as músicas à volta do mundo estão todas ligadas e são a alma do universo", afirma a cantora no 'site' oficial.