O argentino Salvio trabalhou hoje sem limitações, no último treino do Benfica antes da partida com o Eintracht Frankfut, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol, marcado para quinta-feira.

No Commerzbank Arena, o extremo trabalhou juntamente com os restantes colegas, nos 15 minutos abertos aos jornalistas, confirmando estar recuperado da lesão que o manteve afastado nos últimos dois meses.

Sob o olhar atento do presidente das 'águias', Luís Filipe Vieira, e de cerca de 50 adeptos, o treinador Bruno Lage teve à sua disposição os 20 atletas convocados.