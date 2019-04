Actualidade

O Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, avançou hoje à Lusa que as crianças internadas em contentores serão transferidas para o edifício principal no próximo mês de junho.

"A transferência da pediatria oncológica, tal como referido anteriormente e divulgado publicamente, ocorrerá no mês de junho, tal como previsto", respondeu a unidade hospitalar, depois de questionada pela Lusa sobre esta questão.

Há dez anos que o hospital tem um projeto para construir uma ala pediátrica, mas desde então o serviço tem sido prestado em contentores.