Actualidade

Os HMB e os Virgem Suta são os primeiros cabeças de cartaz da quinta edição do Jardim Fest, que este ano volta a realizar-se no Parque Urbano de Ponta Delgada, de 06 a 08 de setembro.

Confirmados estão, para o dia 06, a banda de pop/rock de Beja, Virgem Suta, no ativo há onze anos e com três discos editados, e, no dia 07, os HMB, banda portuguesa de soul e funk, com uma carreira de doze anos, que conta também com a edição de três discos.

O festival, que comemora este ano o quinto aniversário, começou por realizar-se no Jardim António Borges, mas, no ano passado, mudou de casa para o Parque Urbano de Ponta Delgada.