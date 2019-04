Combustíveis

A Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, disse hoje no parlamento que nos portos "não se registam eventos preocupantes" devido à greve que afetou o abastecimento de combustíveis em todo o país.

Em audição na Comissão de Agricultura e Mar, e respondendo a perguntas dos deputados, a governante garantiu que tem feito "uma monitorização muito especial no que se passa nos portos" para dar resposta a esta crise.

Ana Paula Vitorino revelou ainda que tinha feito um "ponto de situação à hora de almoço, com todos os portos e com a Docapesca", tendo concluído que "havia um ligeiro atraso no abastecimento na APDL [Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo]".