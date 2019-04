Actualidade

O novo presidente da Câmara da Figueira da Foz, Carlos Monteiro, que assumiu funções após o anterior líder ter sido empossado como secretário do Estado do Ambiente, afirmou hoje que vai dar continuidade ao trabalho já feito.

Carlos Monteiro é o novo presidente do município do distrito de Coimbra depois de João Ataíde ter saído da autarquia para assumir funções como novo secretário de Estado do Ambiente.

Na primeira reunião da Câmara após a saída de João Ataíde, Carlos Monteiro referiu que o executivo vai continuar "a honrar e a cumprir, escrupulosamente", o programa eleitoral sufragado nas autárquicas de 2017, "dando continuidade a um trabalho assente nos princípios de absoluta seriedade, transparência e responsabilidade financeira".