Combustíveis

O presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia, garantiu hoje que a falta de combustível não vai afetar o serviço de recolha de resíduos no concelho até à próxima semana.

"Temos um depósito [de combustível] próprio que serve os serviços Municipalizados de Água, Saneamento e Resíduos Urbanos (SMCB) e a Câmara Municipal. Neste momento, ainda há reserva no depósito", afirmou Luís Correia à agência Lusa.

O autarca e presidente do Conselho de Administração dos SMCB garantiu que a recolha de lixo irá decorrer com toda a normalidade no período da Páscoa e que as reservas de combustível garantem o normal funcionamento dos serviços até à próxima semana.