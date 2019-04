Actualidade

O bastonário da Ordem dos Médicos disse hoje que do Fórum Médico saiu "mais um grito de alerta" e "atitudes concretas" que os médicos vão começar a tomar, nomeadamente responsabilizar a ministra da Saúde pelas falências no SNS.

"Os médicos não vão continuar a aceitar estar na saúde da forma como têm estado até agora, vamos ter que fazer as coisas diferentes", disse Miguel Guimarães no final do Fórum Médico, que juntou hoje em Lisboa a Ordem dos Médicos, sindicatos e associações do setor, os quais analisaram o estado atual do SNS, "os graves problemas que afetam os doentes e os médicos e do desprezo e desinteresse revelado pelo Ministério da Saúde".

O bastonário dos médicos sublinhou que "se a tutela não se interessa pelos médicos, os médicos também não têm que acarinhar a tutela", adiantando que os clínicos que não tiverem segurança clínica adequada, podem recusar trabalhar nessas condições conforme diz o código deontológico da Ordem.