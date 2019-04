LC

Porto, 17 abr 2019 (Lusa - A integração de Corona nas opções iniciais do técnico Sérgio Conceição é a nota de destaque no 'onze' do FC Porto para o jogo de hoje, frente ao Liverpool, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

O avançado mexicano teve durante a semana limitações físicas, que o chegaram a pôr em dúvida para a partida de hoje, mas acabou por recuperar e vai jogar de início.

Em relação ao jogo da primeira mão da eliminatória, que o FC Porto perdeu por 2-0, o treinador Sérgio Conceição chamou à titularidade o defesa central Pepe e o médio Herrera, que falharam o último jogo, por castigo, rendendo, agora, Maxi Pereira e Oliver Torres, respetivamente.