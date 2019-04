Acidente/Madeira

Pelo menos 28 pessoas morreram no acidente com um autocarro turístico ocorrido hoje em Santa Cruz, na Madeira, disse à Lusa o presidente do município, Filipe Sousa.

Segundo o autarca, as vítimas mortais são 11 homens e 17 mulheres.

No autocarro seguiam 51 pessoas, tendo 22 delas sido transportadas para o hospital com ferimentos de várias gravidades.