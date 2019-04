Acidente/Madeira

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, lamentou hoje o acidente que envolveu um autocarro turístico e vitimou mortalmente pelo menos 28 pessoas, no concelho de Santa Cruz, notando que a situação está a ser acompanhada pelo executivo.

"O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o Governo Regional vêm lamentar o acidente com um autocarro, hoje, no Caniço, que vitimou vários cidadãos estrangeiros, aproveitando, desde já, para endereçar os pêsames a todos os familiares das vítimas mortais e deixar a garantia de que tudo será feito em prol dos sobreviventes", lê-se numa nota de pesar enviada pelo gabinete da presidência da Madeira às redações.

O executivo reforça que a situação "está a ser acompanhada, a par e passo, por diversos serviços do Governo Regional, que fizeram imediatamente direcionar os meios de socorro adequados para o local".