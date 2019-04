Acidente/Madeira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, exprimiu hoje pesar aos familiares das vítimas do acidente com um autocarro turístico na Madeira, referindo ter a informação de que eram de nacionalidade alemã.

Em declarações no exterior do Palácio de Belém, em Lisboa, em direto para o Telejornal da RTP, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que irá falar com o seu Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, na quinta-feira.

"Amanhã [quinta-feira] mesmo tinha aprazado uma conversa com o Presidente alemão. Aproveitarei para lhe apresentar o pesar do povo português pelo sucedido", disse o chefe de Estado.