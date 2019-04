Actualidade

Os sindicatos médicos exigem resposta do Governo ao seu caderno reivindicativo até 07 de maio, afirmando que se isso não acontecer avançam para a greve.

A decisão dos médicos fazerem greve "está nas mãos da senhora ministra da Saúde [Marta Temido]", afirmou o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, no final do Fórum Médico que juntou hoje em Lisboa a Ordem dos Médicos, sindicatos e associações do setor.

O dirigente sindical disse que os médicos não querem tomar esta decisão de "ânimo leve", nem querem fazer "greves prolongadas", nem "greves por greves", mas "infelizmente o Ministério da Saúde nada mais fez do que empurrar os sindicatos para essa greve".