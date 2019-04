Acidente/Madeira

A Força Aérea Portuguesa tem três aeronaves prontas a descolar para a Madeira, caso sejam ativadas, na sequência do acidente com um autocarro que causou 28 mortos e 28 feridos na Madeira, disse à Lusa fonte do ramo.

"Neste momento ainda não foram empenhados, mas temos dois aviões Falcon e o avião C 295 prontos a serem empenhados, casos sejam ativados pelas entidades responsáveis. Estão prontos a descolar", disse fonte oficial da Força Aérea, cerca das 21:50.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, adiou a sua deslocação à Madeira para dar prioridade ao transporte aéreo de feridos.