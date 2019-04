Acidente/Madeira

A Câmara de Santa Cruz, na Madeira, concelho onde na quarta-feira um acidente com um autocarro matou 29 turistas, manifestou hoje "profunda dor e solidariedade" para com as vítimas e respetivas famílias.

Numa mensagem colocada na rede social Facebook, o município, presidido por Filipe Sousa, "manifesta a sua mais profunda dor e solidariedade para com as vítimas e as famílias do trágico acidente", que ocorreu na freguesia Caniço.

"Perante tamanha desolação e tristeza, é difícil expressar por palavras o que vai no coração de todos os madeirenses que se unem em luto perante tão grande tragédia", refere a mesma mensagem, que agradece "não só o profissionalismo do seu corpo de bombeiros, mas também de todas as corporações e outros organismos envolvidos" no acidente.