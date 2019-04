Actualidade

O Presidente do Irão, Hasan Rohaní, advertiu hoje os Estados Unidos que as forças armadas iranianas estão "mais poderosas do que nunca" e afirmou que as políticas norte-americanas só provocaram "a destruição" no Médio Oriente.

Num discurso por ocasião do Dia do Exército, o chefe de Estado iraniano salientou que tanto "os céus como as águas" do país estão "mais seguros do que nunca" devido ao trabalho das forças armadas, sobretudo da Guarda Revolucionária do Irão.

A Guarda Revolucionária, criada após o triunfo da Revolução Islâmica de 1979 para proteger o novo sistema teocrático, é a organização militar mais poderosa do Irão e controla vastos setores económicos do país.