Idai

O município de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, anunciou o envio para Moçambique de mais de nove toneladas de bens de primeira necessidade destinados à população afetada pelo ciclone Idai, no âmbito de uma campanha de solidariedade.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, aquele município da zona do Baixo Mondego, na região centro de Portugal, afirma que as "nove toneladas de esperança" seguirão por via marítima até ao Conselho das Religiões em Moçambique (COREM), "entidade local que irá distribuir os bens recolhidos".

A campanha solidária Montemor Por Moçambique, lançada pela autarquia entre 23 de março e 05 de abril, permitiu recolher bens como água, leite, massas, cereais, arroz, enlatados, farinhas lácteas, produtos de higiene pessoal, fraldas e outros produtos de higiene para bebés, mas também meios de purificação de água e limpeza, roupa, calçado, cobertores, lençóis, medicamentos, produtos de tratamento e materiais de construção, adianta o comunicado.