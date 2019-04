Actualidade

A história de amor entre Chico peixeiro e André pescador saiu do mercado da Ribeira, e transformou-se no primeiro single do Fado Bicha, com honras de videoclipe, disponível nas plataformas digitais, numa ode ao amor homossexual.

O fado, uma adaptação do conhecido "Namorico da Rita", imortalizado na voz de Amália Rodrigues, foi a primeira música a ser adaptada por Lila Fadista, ainda antes da chegada de João Caçador e da criação da dupla.

A Rita passou a André, o romance proibido passou a ser a paixão entre dois homens e o "Namorico do André" passou a ser o primeiro fado a falar abertamente de um amor homossexual que, tal como lembrou João Caçador, "sempre existiu, mas nunca foi retratado".